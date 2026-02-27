Реклама

Зеленский сделал предложение министру из команды Порошенко

Зеленский предложил должность бывшему главе МИД Климкину
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с бывшим министром иностранных дел Павлом Климкиным его новые назначения. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

«Я благодарен Павлу за его работу на благо Украины и предложил несколько направлений возможного дальнейшего сотрудничества», — написал он.

По словам Зеленского, он обсудил с Климкиным ситуацию на Украине, варианты решения существующих проблем. Климкин занял пост главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины в 2014 году, когда страну возглавил экс-президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Это не первая встреча Зеленского с бывшими чиновниками, на которых украинский лидер предлагает им различные должности. Издание «Страна.ua» предположило, что такие действия президента Украины могут быть связаны с желанием откреститься от политической линии экс-главы офиса президента Андрея Ермака.

По мнению «Страны», именно поэтому на должность нового главы администрации был назначен противник Ермака Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Напомним, что в конце ноября прошлого года следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры пришли с обысками к Андрею Ермаку. Позже он ушел в отставку с поста, а украинский президент Владимир Зеленский анонсировал перезагрузку офиса.

