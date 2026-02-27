Реклама

21:38, 27 февраля 2026

«Зенит» с победы начал весенний отрезок РПЛ

«Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 1:0 в матче 19-го тура РПЛ
Владислав Уткин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге завершился матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Балтикой». Петербуржцы выиграли со счетом 1:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный гол в матче был забит на 87-й минуте, его автором стал Луис Энрике. До этого футболисты «Балтики» сумели послать мяч в ворота хозяев поля на 75-й минуте. Кевин Андраде забил с углового, но его гол отменили из-за офсайда.

Таким образом, «Зенит» набрал 42 очка в 19 матчах. Команда Сергея Семака вышла на промежуточное первое место в турнирной таблице. В следующем туре петербуржцы сыграют 8 марта на выезде с «Оренбургом».

«Балтика» осталась на пятой позиции с 35 очками в 19 поединках. В 20-м туре калининградцы сыграют 7 марта в гостях с «Ростовом».

