Жена Natan решилась на пластику за миллионы рублей

Жена Natan Анастасия Швецова решилась на пластику за миллионы рублей

Жена певца Алишера Мирзохонова, известного под псевдонимом Natan, Анастасия Швецова, решилась на пластику за миллионы рублей. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя избранница артиста рассказала, что планирует полететь в Сеул ради омоложения. По ее словам, количество предложений о съемках стало большим, поэтому ей нужно хорошо выглядеть.

«Это дополнительный стимул, чтобы чувствовать себя уверенно перед камерами, потому что камера не жалеет никого. Я буду показывать вам все честно: подготовку, поездку, клинику, восстановление и результат», — заявила Швецова.

По данным Telegram-канала «Звездач», примерная стоимость хирургического вмешательства составит от 10 до 35 тысяч долларов (768 тысяч рублей — 2,7 миллиона рублей).

