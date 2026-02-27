Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:56, 27 февраля 2026Ценности

Жена Natan решилась на пластику за миллионы рублей

Жена Natan Анастасия Швецова решилась на пластику за миллионы рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Жена певца Алишера Мирзохонова, известного под псевдонимом Natan, Анастасия Швецова, решилась на пластику за миллионы рублей. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя избранница артиста рассказала, что планирует полететь в Сеул ради омоложения. По ее словам, количество предложений о съемках стало большим, поэтому ей нужно хорошо выглядеть.

«Это дополнительный стимул, чтобы чувствовать себя уверенно перед камерами, потому что камера не жалеет никого. Я буду показывать вам все честно: подготовку, поездку, клинику, восстановление и результат», — заявила Швецова.

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

По данным Telegram-канала «Звездач», примерная стоимость хирургического вмешательства составит от 10 до 35 тысяч долларов (768 тысяч рублей — 2,7 миллиона рублей).

Ранее в феврале блогерша Дина Саева показала похудевшую мать после пластики. Она запечатлела родственницу в коричневой одежде с подтянутой кожей и четким овалом лица.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов хочет раздела России на «несколько региональных государств». Ему резко ответили в Москве

    В Санкт-Петербурге из земли внезапно забил фонтан

    Новую функцию Windows посоветовали немедленно отключить

    Российский арбитр вновь захотел поработать в Лиге чемпионов

    Россия обратилась с требованием к Великобритании

    Китайскую корпорацию призвали отозвать несколько сотен тысяч седанов

    Жена Natan решилась на пластику за миллионы рублей

    Определены перспективы дела на миллиард рублей основателя медиахолдинга Readovka

    Артемий Лебедев раскрыл итоги судов с бывшей женой

    20 верблюдов выгнали с конкурса красоты из-за ботокса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok