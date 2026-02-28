Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:44, 28 февраля 2026Мир

Дания захотела отказать в убежище украинцам призывного возраста

Дания захотела отказать в убежище украинцам мужского пола в возрасте 23-60 лет
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Дания захотела отказать в убежище украинцам мужского пола в возрасте 23-60 лет, если не предоставят документы, подтверждающие официальное освобождение от военной службы. Соответствующий законопроект планируется внести в парламент в апреле, сообщило на своем сайте министерство по делам иностранцев королевства.

Уточняется, что украинцы младше 23 лет смогут получать разрешение только до достижения этого возраста без права продления, если не предоставят документы об освобождении от службы.

Вместе с этим в убежище предлагается отказывать всем жителям Черкасской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Кировоградской, Киевской области (без Киева), Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Винницкой, Волынской, Закарпатской и Житомирской областей.

Также украинцев, получающих социальные выплаты, предполагается обязать работать на общих основаниях. Муниципалитетам дадут переходный период до 1 октября 2026 года для введения этой нормы в действие. По оценке датских властей, она затронет около 12 тысяч человек.

Кроме того, предлагается отменить специальные образовательные правила, которые позволяли украинским детям обучаться на английском или украинском языке и проходить дистанционное обучение по украинской программе.

Ранее британская газета The Guardian сообщала, что жители Польши испытывают все больше враждебности по отношению к приехавшим в страну украинским мигрантам. Согласно одному из соцопросов, сейчас за прием украинцев выступает лишь 48 процентов населения, тогда как после начала специальной военной операции эта цифра составляла 94 процента. При этом, глава МИД республики Радослав Сикорский заявил, что «будет скучать» по украинцам в случае их депортации из страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль нанес удар по Ирану

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Дания захотела отказать в убежище украинцам призывного возраста

    Мощный удар Израиля по Ирану попал на видео

    Овечкин продлил безголевую серию в составе Вашингтона

    Филолог заявил о массовой отмене обращения на «вы» с большой буквы

    В Финляндии предупредили об опасном шаге ЕС против России

    Раскрыты подробности похищения ребенка в Смоленске

    Мерц резко сменил риторику во время встречи в Китае

    Трамп высказался о непростом решении по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok