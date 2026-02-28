Дания захотела отказать в убежище украинцам призывного возраста

Дания захотела отказать в убежище украинцам мужского пола в возрасте 23-60 лет

Дания захотела отказать в убежище украинцам мужского пола в возрасте 23-60 лет, если не предоставят документы, подтверждающие официальное освобождение от военной службы. Соответствующий законопроект планируется внести в парламент в апреле, сообщило на своем сайте министерство по делам иностранцев королевства.

Уточняется, что украинцы младше 23 лет смогут получать разрешение только до достижения этого возраста без права продления, если не предоставят документы об освобождении от службы.

Вместе с этим в убежище предлагается отказывать всем жителям Черкасской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Кировоградской, Киевской области (без Киева), Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Винницкой, Волынской, Закарпатской и Житомирской областей.

Также украинцев, получающих социальные выплаты, предполагается обязать работать на общих основаниях. Муниципалитетам дадут переходный период до 1 октября 2026 года для введения этой нормы в действие. По оценке датских властей, она затронет около 12 тысяч человек.

Кроме того, предлагается отменить специальные образовательные правила, которые позволяли украинским детям обучаться на английском или украинском языке и проходить дистанционное обучение по украинской программе.

Ранее британская газета The Guardian сообщала, что жители Польши испытывают все больше враждебности по отношению к приехавшим в страну украинским мигрантам. Согласно одному из соцопросов, сейчас за прием украинцев выступает лишь 48 процентов населения, тогда как после начала специальной военной операции эта цифра составляла 94 процента. При этом, глава МИД республики Радослав Сикорский заявил, что «будет скучать» по украинцам в случае их депортации из страны.