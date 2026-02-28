Реклама

Два жителя ДНР пострадали из-за атак украинских БПЛА

Пушилин: 2 жителя ДНР пострадали из-за атак украинских БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Два мирных жителя Донецкой народной республики (ДНР) пострадали из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, в Донецке пострадала девушка 2004 года рождения, а в Макеевке — мужчина 1980 года рождения.

«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — написал Пушилин.

Также в двух медицинских учреждениях и четырех жилых домах повреждено остекление.

Ранее сообщалось, что 28 февраля с 8 до 14 часов по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены 16 БПЛА самолетного типа.

