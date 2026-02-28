Реклама

18:56, 28 февраля 2026

«Хезболла» выразила солидарность с Ираном

«Хезболла» выразила солидарность с Ираном в связи с атаками Израиля и США
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Mohammed Hamoud / Getty Images

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» обратилась к Ирану в связи с атаками Израиля и США. Об этом сообщает Reuters.

По данным британского информационного агентства, «Хезболла» выразила солидарность с руководством и народом Исламской Республики. Группировка призвала народы региона выступить против агрессивных планов Израиля и США и осознать, что последствия их воплощения затронут каждого.

При этом в «Хезболле» не уточнили, будут ли предприняты какие-то реальные действия в помощь Тегерану.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. По данным The New York Times, США также причастны к ударам по Тегерану. В свою очередь, Al Jazeera заявляет, что атаки США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш осудил ракетные удары США и Израиля по Ирану. По его словам, боевые действия подрывают безопасность на всем Ближнем Востоке.

