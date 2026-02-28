Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:59, 28 февраля 2026Мир

Иран атаковал Тель-Авив

Иранские ракеты поразили центр Тель-Авива
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tomer Neuberg / Reuters

Иранские ракеты поразили центр Тель-Авива, сообщает сообщает «9 канал» в Telegram.

По его данным, в результате прилета ракет есть пострадавшие. Другие подробности не приводятся.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также сообщила, что в настоящее время система противовоздушной обороны (ПВО) выявляет и перехватывает угрозы.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре. В КСИР подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи, утверждают в Израиле. Что об этом заявили Трамп, Нетаньяху и официальный Тегеран?

    Генсек ООН вновь осудил атаку США и Израиля на Иран

    Авиаперевозки в России изменились с 1 марта

    Первые в истории России правила перевозок для туристических поездов вступили в силу

    Россиянам стало сложнее брать «в долг до зарплаты»

    В Иране опровергли гибель Хаменеи

    Трамп выразил уверенность в смерти аятоллы Хаменеи

    В России с 1 марта изменятся правила бронирования номеров в гостиницах

    Иран атаковал Тель-Авив

    Два жителя ДНР пострадали из-за атак украинских БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok