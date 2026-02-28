Иран атаковал Тель-Авив

Иранские ракеты поразили центр Тель-Авива

Иранские ракеты поразили центр Тель-Авива, сообщает сообщает «9 канал» в Telegram.

По его данным, в результате прилета ракет есть пострадавшие. Другие подробности не приводятся.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также сообщила, что в настоящее время система противовоздушной обороны (ПВО) выявляет и перехватывает угрозы.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре. В КСИР подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.