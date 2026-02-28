Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:39, 28 февраля 2026Мир

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара Аль Тани
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани. Информация об этом появилась на сайте российского ведомства.

Сообщается, что темой разговора стала ситуация вокруг Ирана. «Собеседники единодушно высказались за прекращение любых военных действий, рискующих дестабилизировать весь регион», — сказано в сообщении.

Кроме того, Россия и Катар подчеркнули необходимость как можно скорее вернуться к политико-дипломатическому процессу для урегулирования всех вопросов между сторонами конфликта на основе принципов Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. «Иранский министр сообщил о шагах руководства Ирана по отражению агрессии США и Израиля, которые в очередной раз сорвали переговоры о мирном урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы», — сказано в публикации.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран перекрыл Ормузский пролив

    Плющенко назвал причину провала Малинина на Олимпиаде-2026

    В МИД Ирана назвали нападение США и Израиля объявлением войны

    Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара

    Крупнейшую чартерную авиакомпанию России начали проверять из-за нарушений прав пассажиров

    В Белом доме подтвердили разговор Трампа и Нетаньяху

    Власти Дубая заявили о пострадавших в результате пожара в туристическом районе

    МАГАТЭ сделало заявление о ситуации на Ближнем Востоке

    Два человека пострадали во время пожара на заправке в Подмосковье

    В России рассказали о курсе доллара в марте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok