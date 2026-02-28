Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара Аль Тани

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани. Информация об этом появилась на сайте российского ведомства.

Сообщается, что темой разговора стала ситуация вокруг Ирана. «Собеседники единодушно высказались за прекращение любых военных действий, рискующих дестабилизировать весь регион», — сказано в сообщении.

Кроме того, Россия и Катар подчеркнули необходимость как можно скорее вернуться к политико-дипломатическому процессу для урегулирования всех вопросов между сторонами конфликта на основе принципов Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. «Иранский министр сообщил о шагах руководства Ирана по отражению агрессии США и Израиля, которые в очередной раз сорвали переговоры о мирном урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы», — сказано в публикации.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.

