Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:05, 28 февраля 2026Мир

Макрон высказался об ударах по Ирану

Макрон: Эскалация на Ближнем Востоке опасна для международного мира
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Michel Euler / Pool / Reuters

Эскалацию на Ближнем Востоке необходимо прекратить, она опасна для международного мира. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х.

«Нынешняя эскалация опасна для всех. Она должна прекратиться», — написал он.

Макрон отметил, что Франция готова задействовать необходимые ресурсы для защиты своих ближайших партнеров, если подобные просьбы поступят. Париж также настаивает на срочном созыве Совета Безопасности ООН.

Ранее председатель комитета Государственной Думы Леонид Слуцкий призвал созвать заседание Совбеза ООН из-за ударов Израиля и США по Ирану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одна страна ЕС осудила удары по Ирану

    «Росатом» прокомментировал ситуацию в Иране

    Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана

    ОАЭ пригрозили Ирану

    Российский политолог указала на странности в ударах Израиля и США по Ирану

    Четыре человека погибли в результате падения обломков снарядов в Сирии

    США столкнулись с рекордным количеством атак на зарубежные базы

    Уничтоженная ударом Израиля школа для девочек в Иране попала на видео

    Макрон высказался об ударах по Ирану

    В Катаре раздалась серия сильных взрывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok