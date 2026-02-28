Макрон высказался об ударах по Ирану

Макрон: Эскалация на Ближнем Востоке опасна для международного мира

Эскалацию на Ближнем Востоке необходимо прекратить, она опасна для международного мира. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х.

«Нынешняя эскалация опасна для всех. Она должна прекратиться», — написал он.

Макрон отметил, что Франция готова задействовать необходимые ресурсы для защиты своих ближайших партнеров, если подобные просьбы поступят. Париж также настаивает на срочном созыве Совета Безопасности ООН.

Ранее председатель комитета Государственной Думы Леонид Слуцкий призвал созвать заседание Совбеза ООН из-за ударов Израиля и США по Ирану.