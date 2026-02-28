Реклама

В России призвали немедленно созвать Совет Безопасности ООН из-за ситуации в Иране

Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom  

Ситуация с атаками на Иран требует немедленного созыва Совета Безопасности ООН. Такое заявление сделал председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий, его слова приводит ТАСС.

«Безусловно, ситуация требует немедленного созыва Совета Безопасности ООН. Мировое сообщество должно предотвратить сценарий, грозящий перерасти в третью мировую войну», — призвал депутат Госдумы.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

The New York Times со ссылкой на источники сообщил о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

Позднее стало известно об ответной атаке Ирана на Израиль.

