МИД Ирана ответил Трампу на слова о смене режима

Глава МИД Ирана Аракчи заявил, что смена режима является невыполнимой миссией

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ответ на слова президента США Дональда Трампа заявил, что смена режима в Исламской Республике — «невыполнимая миссия». Его слова передает Reuters.

Также глава иранского МИД подчеркнул, что Иран заинтересован в деэскалации конфликта.

Ранее Трамп в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в социальной сети Truth Social, заявил, что США рассчитывают, что после серии атак в Иране произойдет смена власти.

До этого американский лидер объявил о начале масштабной военной операции в Иране. По его словам, целью операции является защита американского народа путем «устранения непосредственной угрозы со стороны иранского режима».