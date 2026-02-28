Реклама

17:33, 28 февраля 2026Мир

МИД Ирана ответил Трампу на слова о смене режима

Глава МИД Ирана Аракчи заявил, что смена режима является невыполнимой миссией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Аббас Арагчи

Аббас Арагчи. Фото: Sedat Suna / Getty Images

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ответ на слова президента США Дональда Трампа заявил, что смена режима в Исламской Республике — «невыполнимая миссия». Его слова передает Reuters.

Также глава иранского МИД подчеркнул, что Иран заинтересован в деэскалации конфликта.

Ранее Трамп в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в социальной сети Truth Social, заявил, что США рассчитывают, что после серии атак в Иране произойдет смена власти.

До этого американский лидер объявил о начале масштабной военной операции в Иране. По его словам, целью операции является защита американского народа путем «устранения непосредственной угрозы со стороны иранского режима».

