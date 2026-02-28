Реклама

09:41, 28 февраля 2026Мир

Мощный удар Израиля по Ирану попал на видео

Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Израиль атаковал Иран утром в субботу, 28 февраля. Один из ударов по Тегерану попал на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

Всего, по предварительным данным, в центре города прогремело три взрыва. Несколько ракет попали по университетской улице и району Джомхури.

По данным Mash, атака была совершена при помощи крылатых ракет. В ожидании ответного удара израильская сторона объявила чрезвычайное положение и закрыла воздушное пространство. Власти просят жителей страны уйти в укрытия. При этом не исключена вторая волна ударов со стороны Тель-Авив.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что страна нанесла превентивный удар по Ирану, в результате чего в ближайшее время ожидается ракетный и беспилотный удар по Государству Израиль.

