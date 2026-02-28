Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:50, 28 февраля 2026Мир

Нетаньяху высказался об атаке на Иран

Нетаньяху обратился к гражданам на фоне атак Израиля по Ирану
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан проявить стойкость в ближайшие дни. Об этом он заявил в видеообращении в связи с началом атак на Иран, передает Reuters.

«Я призываю вас, граждан Израиля, прислушаться к указаниям тылового командования. В ближайшие дни в рамках операции "Львиный рык" от нас всех потребуются выносливость и стойкость. Вместе мы будем стоять, сражаться, и вместе мы обеспечим вечность Израиля», — отметил израильский премьер.

По словам Нетаньяху, военная операция Израиля и США призвана создать условия для того, чтобы иранский народ «взял свою судьбу в свои руки». Кроме того израильский премьер поблагодарил президента США Дональда Трампа за его «историческое лидерство».

Ранее стало известно, что Израиль планировал операцию против Ирана в течение нескольких месяцев, а дату атаки определили несколько недель назад. Дополнительно сообщается, что Израиль готовится к четырем дням ударов по Исламской республике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тегеран будет выглядеть не так, как раньше». Израиль и США атакуют Иран. Под ударом десятки объектов в столице и ядерные центры

    В Минобороны России заявили о сбитой украинской крылатой ракете «Фламинго»

    Названы главные цели ударов США по Ирану

    Два населенных пункта в зоне СВО перешли под контроль Российской армии

    Стало известно о массовой гибели европейских наемников в гостинице в Сумах

    В России дали Ирану совет в отношении ответа США

    Медведев прокомментировал удары США по Ирану

    Министерство войны США заявило об «Эпической ярости»

    Нетаньяху высказался об атаке на Иран

    Сын свергнутого шаха Ирана высказался об ударах Израиля словами «гуманитарная интервенция»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok