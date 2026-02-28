Нетаньяху высказался об атаке на Иран

Нетаньяху обратился к гражданам на фоне атак Израиля по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан проявить стойкость в ближайшие дни. Об этом он заявил в видеообращении в связи с началом атак на Иран, передает Reuters.

«Я призываю вас, граждан Израиля, прислушаться к указаниям тылового командования. В ближайшие дни в рамках операции "Львиный рык" от нас всех потребуются выносливость и стойкость. Вместе мы будем стоять, сражаться, и вместе мы обеспечим вечность Израиля», — отметил израильский премьер.

По словам Нетаньяху, военная операция Израиля и США призвана создать условия для того, чтобы иранский народ «взял свою судьбу в свои руки». Кроме того израильский премьер поблагодарил президента США Дональда Трампа за его «историческое лидерство».

Ранее стало известно, что Израиль планировал операцию против Ирана в течение нескольких месяцев, а дату атаки определили несколько недель назад. Дополнительно сообщается, что Израиль готовится к четырем дням ударов по Исламской республике.