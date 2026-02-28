Реклама

Раскрыты подробности атаки Израиля на Иран

Reuters: Израиль планировал удары по Ирану несколько месяцев
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль планировал атаку на Иран в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Чиновник из Министерства обороны Израиля сообщил, что операция [против Ирана] планировалась несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад», — передает агентство.

Дополнительно сообщается, что Израиль на первом этапе готовится к четырем дням ударов по Ирану.

По данным Ynet, израильская операция против Ирана получила название «Львиный рык».

Ранее Иран сообщил о готовности нанести сокрушительный ответный удар после атак Израиля.

