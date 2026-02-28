Раскрыты подробности атаки Израиля на Иран

Израиль планировал атаку на Иран в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
«Чиновник из Министерства обороны Израиля сообщил, что операция [против Ирана] планировалась несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад», — передает агентство.
Дополнительно сообщается, что Израиль на первом этапе готовится к четырем дням ударов по Ирану.
По данным Ynet, израильская операция против Ирана получила название «Львиный рык».
Ранее Иран сообщил о готовности нанести сокрушительный ответный удар после атак Израиля.