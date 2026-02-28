Реклама

02:54, 28 февраля 2026

Поисковику Google предрекли «смертельный удар»

Глава Condé Nast Линч заявил, что ИИ нанесет смертельный удар поисковику Google
Юлия Мискевич
Фото: Freepik

Генеральный директор издательского дома Condé Nast Роджер Линч заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) нанесет невосполнимый урон поисковой системе Google как источнику трафика для медиа. Об этом сообщает Financial Times.

По словам Линча, если еще несколько лет назад большинство посещений сайтов издательского дома (Glamour, GQ, Tatler, The New Yorker, Vanity Fair, Vogue, Wired) приходилось на Google, то в прошлом году эта доля сократилась всего до четверти.

Особую обеспокоенность у главы Condé Nast вызывает запуск функции «Обзоры от ИИ» в поисковике. Линч назвал это «еще одним смертельным ударом» по поисковому трафику.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин создал комиссию при президенте РФ по вопросам развития технологий ИИ. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

