Посольство России в Катаре выпустило рекомендации для россиян

Посольство России в Катаре призвало россиян воздерживаться от панических слухов

Россиян, находящихся в Катаре, призвали соблюдать разумные меры предосторожности в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Рекомендации посольства России в этой стране опубликовал российский МИД в Telegram.

Посольство порекомендовало воздержаться от выездов на длительные расстояния и посещения мест массового скопления людей, а также следить за официальными сообщениями властей Катара. «Важно при этом воздерживаться от распространения непроверенной информации, панических слухов и домыслов», — говорится в сообщении.

Туристов из России призвали поддерживать контакты с туроператором и администрацией отеля. Посольство также предупредило о задержках и отмене авиарейсов.

Ранее появилась информация о взрывах на американских базах в Бахрейне и Катаре. Они раздались на фоне сирен воздушной тревоги.