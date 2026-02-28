Реклама

14:55, 28 февраля 2026Мир

Посольство России в ОАЭ обратилось к находящимся в стране россиянам

Посольство РФ в ОАЭ призвало находящихся в стране граждан сохранять бдительность
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: snaptheframe / Shutterstock / Fotodom  

Посольство России в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) призвало россиян, находящихся в ближневосточной стране, сохранять спокойствие. Обращение опубликовано в Telegram-канале посольства.

«В связи с эскалацией в регионе призываем граждан России, находящихся на территории ОАЭ, сохранять спокойствие, бдительность и соблюдать разумные меры безопасности», — сказано в сообщении.

Россиян попросили воздержаться от дальних поездок и посещения мест с большим скоплением людей. Посольство также призвало граждан внимательно следить за официальной информацией, поступающей от властей ОАЭ. Кроме того, представители посольства отметили, что в связи с происходящими событиями возможны отмены авиарейсов и изменения их графиков. «Просим отслеживать соответствующую информацию на интернет-сайтах международных аэропортов ОАЭ и авиакомпаний», — говорится в сообщении.

Посольство России в ОАЭ работает в штатном режиме, дополнительные сведения и актуальная информация о ситуации будет публиковаться на страницах диппредставительства и МИД РФ.

Ранее россиян, находящихся в Катаре, призвали соблюдать разумные меры предосторожности в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. В посольстве РФ отметили, что важно воздержаться от распространения непроверенной информации и панических слухов.

