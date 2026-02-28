Появились данные о гибели главнокомандующего иранской армией

В Израиле сообщают о смерти главнокомандующего иранской армией Хатами

Израильские информационные ресурсы пишут о том, что в ходе атаки США и Израиля на Иран утром в субботу, 28 февраля, убит главнокомандующий иранской армией Амир Хатами.

Эти данные пока не имеют подтверждения — официальные источники об этом не сообщали. Однако уже известно, что в результате ударов пострадали мирные жители страны. Их количество и характер травм пока неизвестен.

Между тем также стало известно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан не пострадал в результате атаки.

США и Израиль начали масштабную операцию в Израиле этим утром. Как сообщил глава Штатов Дональд Трамп, Тегеран отверг любую возможность отказаться от своих ядерных амбиций, из-за чего подвергся атаке. Ожидается, что удары будут наноситься по стране несколько дней подряд.