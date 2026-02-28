Раскрыт статус командования армии Ирана после ударов США и Израиля

Mehr: Командование армии Ирана осталось живо после ударов США и Израиля

Все командование армии Ирана осталось живо после ракетных ударов со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Об этом сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на источник.

«Все командование армии вооруженных сил Ирана живо», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп опубликовал видеообращение в своем аккаунте Truth Social на фоне атак Израиля и США по Ирану. Американский лидер объявил начало масштабной военной операции против Исламской Республики.

В видеоролике он заявил, что целью ударов является защита американского народа. Кроме того, глава Белого дома призвал жителей Ирана к свержению правительства.