11:35, 28 февраля 2026

Российские авиакомпании начали корректировать расписание после ударов по Ирану

Mash: Российские авиакомпании корректируют расписание после ударов по Ирану
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Российские авиакомпании начали корректировать расписание после ударов Израиля и США по Ирану. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что изменения вводятся в связи с закрытием воздушного пространства над Израилем и Ираном.

В частности, часть вылетов в Дубай из Москвы и Санкт-Петербурга уже отменены. Их пассажиров пересадят на другие, более крупные самолеты, которым не потребуется промежуточная посадка для дозаправки, что, в свою очередь, вызвано удлинением протяженности полета из-за необходимости огибать перекрытые районы.

По этим же причинам изменены маршруты самолетов, летящих в Дубай, Абу-Даби, Доху, Мале и обратно. Уточняется, что рейсы в Абу-Даби и оттуда, выполняемые на среднемагистральных самолетах, будут делать дополнительную посадку в Самаре для дозаправки, что увеличит время в пути, а также сдвинет вылеты назад на пару часов.

Израиль нанес удар по Ирану утром 28 февраля. Информацию подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. В Тегеране было зафиксировано как минимум три взрыва, которые, по предварительным данным, произошли в центре столицы республики.

