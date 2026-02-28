Российский политолог указала на странности в ударах Израиля и США по Ирану

Политолог Геворкян назвала странной географию ударов Израиля по Ирану

Российский политолог, иранист Карине Геворкян указала на странную географию ракетных ударов Израиля и США по Ирану. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Били по Тегерану, по объектам, которые уже атаковали летом. Но Тегеран — это север Ирана. Если удары наносились не со стороны Персидского залива (откуда было бы удобно), значит, они шли откуда-то с севера. Откуда именно? С территории Иракского Курдистана? Турции? Или постсоветского Азербайджана?» — задалась вопросом Геворкян в беседе с изданием.

Кроме того, странным ей показался и выбор некоторых целей атак. В частности, Геворкян отметила, что удары наносились по центру Тегерана, где расположены университет и синагоги. Она также назвала удивительным решением, что для ударов была выбрана суббота, то есть шабат. Также, по словам политолога, не до конца понятно, насколько глубоко США участвуют в происходящем. «Если они не ввяжутся напрямую сейчас, они совсем потеряют лицо», — уверена Геворкян.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.