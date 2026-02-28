Реклама

17:30, 28 февраля 2026Путешествия

Российский тревел-блогер описал женщин в Японии словами «пьют так, что мне и не снилось»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: JWCohen / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер побывал в Японии и описал местных женщин словами «пьют так, что мне и не снилось». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Чтобы понять страну Азии, россиянин сначала отправился в путешествие по деревням. «Никакой спешки, никаких стрессов. Жизнь здесь — это ритуал, повторяющийся из года в год», — сказал он.

После этого тревел-блогер отправился в столицу. По его словам, в Токио все люди с юношества много работают, чтобы обеспечить себе достойную жизнь. «Но у такого ритма жизни есть и темная сторона. Из‑за постоянной занятости у молодых японцев почти нет времени на общение. Алкоголь становится одним из главных антидепрессантов», — пояснил путешественник.

Россиянина поразило, что миниатюрные японки, чей средний рост — 150–155 сантиметров, а вес — около 40 килограммов, могут выпить больше, чем местные мужчины. «Девушки приходят в бары после тяжелой рабочей недели, заказывают коктейли, сакэ, пиво. Алкоголь помогает им забыть о стрессе», — отметил тревел-блогер.

Ранее туристка описала поездку в Японию фразой «задыхалась от количества людей». Кроме того, впечатление о страны испортилось, когда в один из дней она вышла из метро и наткнулась на пожилого местного жителя, который прокричал ей что-то в лицо.

