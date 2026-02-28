США столкнулись с рекордным количеством атак на зарубежные базы

WSJ: США ранее не сталкивались с таким масштабом ударов по своим базам

В США на фоне ответных атак Ирана заявили, что никогда ранее не сталкивались с таким количеством одновременных ударов по военным объектам за рубежом. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американского чиновника.

«США ранее не сталкивались с таким масштабом одновременных ударов по своим зарубежным базам», — сказал собеседник газеты.

При этом, по его словам, американское командование, начиная масштабную операцию против Ирана, было готово к такому исходу.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Позже стало известно, что операция Соединенных Штатов получила название «Эпическая ярость».