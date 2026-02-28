Реклама

Эксперт предупредил о последствиях передачи ядерного оружия Украине

Безпалько: Возможная передача Украине ядерного оружия служит эскалации с Россией
Юлия Мискевич
Фото: РИА Новости

Возможная подготовка Великобритании и Франции к передаче ядерного оружия Украине может означать приготовления Запада к новой эскалации с Россией. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, эти планы Лондона и Парижа являются «либо попыткой надавить на Россию, либо подготовкой к эскалации».

«Многие европейские политики не вступают в прямую конфронтацию с Россией по простой причине: у них нет уверенности в ядерном зонтике со стороны США», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что с удовольствием принял бы ядерное оружие от Франции или Британии, но «таких предложений не поступало».

