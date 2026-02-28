Трамп высказался о непростом решении по Ирану

Трамп заявил о непростом решении по ядерной программе Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости принять непростое решение по Ирану. Его слова приводит РИА Новости.

«Нам предстоит принять большое решение, непростое», — сказал Трамп, комментируя переговоры по иранской ядерной программе.

Ранее министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что Иран во время переговоров с США согласился отказаться от всех запасов обогащенного урана. Известно, что это требование Вашингтона было ключевым для заключения соглашения по ограничению ядерной программы Ирана. Имеющиеся запасы планируется переработать до минимального возможного уровня.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на нефть взлетели до максимума за последние полгода. Стоимость апрельского фьючерса на эталонный сорт нефти Brent выросла на 3,5 процента, до 73,54 доллара за баррель.