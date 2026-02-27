Реклама

17:55, 27 февраля 2026

Цены на нефть взлетели до максимума за полгода

Стоимость нефти Brent впервые с июля 2025 года превысила 73,5 доллара за баррель
Платон Щукин
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Eli Hartman / Reuters

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке стоимость апрельского фьючерса на эталонный сорт нефти Brent взлетела на 3,5 процента, до 73,54 доллара за баррель, что стало максимумом с июля 2025 года, а сорт WTI подорожал до 67,83 доллара — наибольшее значение с августа. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Поводами для беспокойства инвесторов по поводу предложения на рынке стали начавшийся вооруженный конфликт между Пакистаном и Афганистаном, а также динамика переговоров между США и Ираном.

Американские и иранские СМИ утверждают, что переговоры в Женеве фактически провалились. Тегеран отверг основные требования Вашингтона, в том числе те, что касаются демонтажа основных ядерных объектов и передачи США запасов обогащенного урана.

На этом фоне посольство США в Израиле рекомендовало сотрудникам, не выполняющим ключевые функции, покинуть страну в ближайшее время в целях безопасности.

Эту информацию трейдеры интерпретирует как существенное повышение вероятности удара США или Израиля по Ирану в ближайшее время, что будет иметь непредсказуемые последствия для нефтяного рынка. В случае, если Тегеран решит перекрыть Ормузский пролив и сможет реализовать намерение, рынок лишится значительных объемов нефти.

