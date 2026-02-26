Реклама

Раскрыт ответ Ирана на требования США

Al Alam: Иран не пойдет на полное прекращение обогащения урана
Виктория Кондратьева
Фото: Reuters

Иран не пойдет на полное прекращение обогащения урана и вывоз его запасов за пределы страны. Об этом сообщает телеканал Al Alam со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

Кроме того, по данным источников Al Jazeera, Иран на переговорах с США предложил временно заморозить обогащение урана на ограниченный период.

«В нашем предложении утверждается, что мы имеем суверенное право на обогащение, и предлагается временно заморозить обогащение на ограниченный период», — передает телеканал слова собеседника.

Ранее стало известно, что США в ходе переговоров с Ираном по вопросу ядерного досье требуют ликвидировать три главных ядерных объекта страны. Также отмечается, что Вашингтон настаивает на передаче ему всего обогащенного урана.

