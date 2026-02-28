Реклама

Раскрыта продолжительность операции США и Израиля против Ирана

Axios: Операция США и Израиля против Ирана рассчитана как минимум на пять дней
Марина Совина
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Совместная военная кампания США и Израиля по нанесению ударов по Ирану рассчитана как минимум на пять дней. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, операция предусматривает масштабную бомбардировочную кампанию, продолжительность которой может составить не менее пяти суток.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре.

