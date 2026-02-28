В Госдуме увидели парадокс в словах Зеленского о принадлежности Крыма

Шеремет увидел в словах Зеленского о принадлежности Крыма Украине парадокс

Слова Владимира Зеленского о принадлежности Крыма Украине являются парадоксом, поскольку противоречат мнению крымчан и здравому смыслу. Об этом заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Ранее Зеленский заявил, что Крым якобы является частью Украины, и что мир обязан признать это.

«Складывается явный парадокс. Зеленский готов уничтожить всю Украину, продолжая всем доказывать, что Крым был украинским, противореча при этом мнению самих крымчан и здравому смыслу», — сказал депутат.

Шеремет напомнил, что 12 лет назад Запад агрессивно вмешался в дела суверенной Украины. Это привело к совершению фатальных преступлений и вооруженному перевороту с захватом власти в стране.

По словам депутата, жители Крыма бережно хранили любовь к России. «Как ни странно, именно преступная киевская хунта, угрожавшая жителям полуострова "не оставить камня на камне" в Крыму, стала историческим триггером для проведения плебисцита и законного возвращения в состав России», — высказался Шеремет.

О словах Зеленского насчет принадлежности Крыма также высказался заместитель председателя Общественной палаты полуострова Роман Чегринец. Он назвал высказывание украинского лидера «какой-то ахинеей».