Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:58, 27 февраля 2026Россия

В Крыму сделали жесткое заявление о словах Зеленского про полуостров

Зампредседателя Чегринец назвал слова Зеленского о статусе полуострова ахиней
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Роман Чегринец в комментарии назвал ахиней высказывание Владимира Зеленского о принадлежности полуострова Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее украинский лидер опубликовал новое заявление насчет Крыма. В частности, по его мнению, полуостров входит в состав Украины. Он потребовал признать это во всем мире.

«Зеленский опять начал нести какую-то ахинею, отказываясь адекватно воспринимать реальность и признавать очевидные для всего мира исторические события, продолжая уверенно вести Украину к окончательному разрушению», — отметил Чегринец.

По его словам, Крым был, есть и будет российской территорией. Чегринец подчеркнул, что «все остальное — от лукавого».

Ранее Зеленский также заявил, что мировые лидеры якобы советовали Киеву молчать после присоединения Крыма к России в 2014 году. По его словам, зарубежные политики в то время «не были заинтересованы в митингах» на Украине.

До этого Владимир Зеленский в беседе с журналистами подтвердил заявление американского коллеги Дональда Трампа, что на первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным высказал желание вернуть Крым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пакистан и Афганистан начали вооруженный конфликт. Может ли Россия помочь в урегулировании и надо ли ей вмешиваться?

    Американские аналитики заявили о полном взятии Красноармейска ВС России

    Зеленский сделал признание о многолетней проблеме ВСУ

    В Крыму сделали жесткое заявление о словах Зеленского про полуостров

    Стало известно о пострадавших при взрыве в московской квартире

    Семак оценил момент с отменой гола Балтики

    Ирина Шейк с голой грудью снялась для Harper’s Bazaar

    Зеленский собрался изменить дипломатическую команду

    Орбан вслед за Фицо обрушился с критикой на Зеленского

    Маск заблокировал Starlink на Украине из-за одной просьбы Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok