15:30, 26 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский высказался о присоединении Крыма к России

Зеленский заявил, якобы Киеву советовали молчать после присоединения Крыма к РФ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мировые лидеры якобы советовали Киеву молчать после присоединения Крыма к России в 2014 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, зарубежные политики в то время «не были заинтересованы в митингах» на Украине.

Ранее Владимир Зеленский в беседе с журналистами подтвердил заявление американского коллеги Дональда Трампа, что на первой встрече с российским лидером Владимиром Путиным высказал желание вернуть Крым. Вместе с тем он признал такое развитие событий невозможным.

На высказывания украинского лидера отреагировали в Кремле. Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Зеленский не сможет вернуть Крым с вероятностью в миллион процентов.

