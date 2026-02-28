Реклама

В МИД Украины высказались об атаках на Иран

МИД Украины осудил Иран за неспособность предотвратить силовой сценарий
Министерство иностранных дел (МИД) Украины сделало заявление на фоне американо-израильских атак по Ирану. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

«Подчеркиваем, что у режима в Тегеране были все возможности предотвратить силовой сценарий. Ему предоставлялись возможности для дипломатии и поиска решений», — сказано в публикации.

МИД Украины увидел причину ударов по Тегерану в жестокости иранского режима. Украинское ведомство выразило поддержку населению Ирана.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас поддержала удары США и Израиля по Ирану.

Утром в субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В Тегеране прогремело как минимум три взрыва. По предварительным данным, они пришлись на центр города.

