Мир
13:54, 28 февраля 2026Мир

Каллас поддержала атаки на Иран

Глава евродипломатии Каллас поддержала удары США и Израиля по Ирану
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: IMAGO/ igor zadecki / arena akcjiji / Globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас поддержала удары США и Израиля по Ирану. Об этом она написала в аккаунте в социальной сети Х.

«Последние события на Ближнем Востоке опасны. Иранский режим лишил жизней тысячи людей. Его программы баллистических ракет и ядерного оружия, а также поддержка террористических группировок представляют серьезную угрозу глобальной безопасности (...). ЕС также тесно координирует свои действия с арабскими партнерами для изучения дипломатических путей», — заявила глава евродипломатии.

Каллас добавила, что военно-морская миссия Евросоюза под названием Aspides («Щиты») остается в состоянии повышенной готовности в Красном море и готова помочь обеспечить бесперебойность морского коридора.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции в Иране. По его словам, целью операции является защита американского народа путем «устранения непосредственной угрозы со стороны иранского режима».

