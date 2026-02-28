Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:12, 28 февраля 2026Бывший СССР

В Минобороны Украины описали новую разработку России словами «противник прогрессирует»

Советник МО Украины Флеш: РФ ставит на БПЛА «Молния» ИИ для распознавания целей
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Советник главы Минобороны Украины, эксперт Вооруженных сил страны (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флеш обратил внимание на новую российскую разработку, которую ВС РФ применяют в зоне спецоперации (СВО). Речь о модернизации беспилотного летательного аппарата «Молния», специалист поделился фотографией находки в Telegram-канале.

«В сегодняшних трофеях между камерой и меш-модемом обнаружил неизвестный мне компьютер. Оказалось, что противник ставит на "Молнию" модуль искусственного интеллекта для распознавания целей», — рассказал Флеш.

Советник МО Украины добавил, что ему пока непонятно, какую функцию выполняет эта деталь в БПЛА. Однако описал увиденное словами «противник явно прогрессирует».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отмена санкций против России и «дружеский» захват Кубы. О чем еще говорил Дональд Трамп перед поездкой в Техас?

    В Минобороны Украины описали новую разработку России словами «противник прогрессирует»

    Разведку Британии обвинили в исправлении речей президента США

    Определился следующий соперник украинского боксера Усика

    Полковник назвал прошедшую зиму крайне тяжелой для наемников ВСУ по одной причине

    Утро жителей Тульской области началось со взрывов

    На Западе сообщили о фатальных последствиях одного решения фон дер Ляйен

    Украинский депутат высказался о мире с Россией

    Почти 100 беспилотников за ночь уничтожили в небе над Россией

    Зеленский пропустил заседание о судьбе Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok