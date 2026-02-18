Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:05, 18 февраля 2026Бывший СССР

В Минобороны Украины предупредили о новой угрозе от российских БПЛА

Советник МО Украины Флеш: ВС РФ могли начать устанавливать FPV-дроны на «Шахеды»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ВС России могли начать устанавливать FPV-дроны на запускаемые в сторону Украины «Шахеды». О такой новой угрозе предупредил советник главы Минобороны республики, эксперт Вооруженных сил страны (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флеш, его цитирует агентство УНИАН в Telegram-канале.

«Прошу все экипажи зенитных дронов обращать внимание на возможное наличие FPV на "Шахедах"», — указано в заявлении советника МО Украины.

Агентство также опубликовало видео с вероятным подтверждением, что российские войска научились крепить FPV-дроны на «Шахеды». До этого Бескрестнов обращал внимание, что крепления для переноски FPV на «Молниях» и «Герберах» являются тревожным сигналом для ВСУ.

Отмечается, что новая технология расширит радиус применения российских дронов и, как следствие, создаст новые риски для украинского тыла.

Ранее новгородский производитель дронов «Ушкуйник» анонсировал «сюрприз» для ВСУ в этом году. Речь о некоем «изделии», которое вскоре начнут выпускать десятками тысяч единиц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил вывод ВСУ из Донбасса. Какое условие он поставил взамен?

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Раскрыты самые востребованные в России вакансии для подростков

    В Минобороны Украины предупредили о новой угрозе от российских БПЛА

    Обнаружившей сифилис у мужа беременной женщине дали совет

    Девушка застала в своей комнате занимающегося сексом по телефону незнакомца

    Украинские военкомы отомстили пенсионеру за его возраст

    Парень попытался впечатлить отца своей девушки и опозорился перед ним

    Родственник выкрал у семьи полуторагодовалую дочь и надругался над ней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok