В Минобороны Украины предупредили о новой угрозе от российских БПЛА

Советник МО Украины Флеш: ВС РФ могли начать устанавливать FPV-дроны на «Шахеды»

ВС России могли начать устанавливать FPV-дроны на запускаемые в сторону Украины «Шахеды». О такой новой угрозе предупредил советник главы Минобороны республики, эксперт Вооруженных сил страны (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флеш, его цитирует агентство УНИАН в Telegram-канале.

«Прошу все экипажи зенитных дронов обращать внимание на возможное наличие FPV на "Шахедах"», — указано в заявлении советника МО Украины.

Агентство также опубликовало видео с вероятным подтверждением, что российские войска научились крепить FPV-дроны на «Шахеды». До этого Бескрестнов обращал внимание, что крепления для переноски FPV на «Молниях» и «Герберах» являются тревожным сигналом для ВСУ.

Отмечается, что новая технология расширит радиус применения российских дронов и, как следствие, создаст новые риски для украинского тыла.

Ранее новгородский производитель дронов «Ушкуйник» анонсировал «сюрприз» для ВСУ в этом году. Речь о некоем «изделии», которое вскоре начнут выпускать десятками тысяч единиц.