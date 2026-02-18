Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:30, 18 февраля 2026Наука и техника

Российский производитель дронов анонсировал «сюрприз» для ВСУ

РИА Новости: Новгородский производитель дронов «Ушкуйник» готовит сюрприз ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrey Titov / Globallookpress

Научно-производственный центр «Ушкуйник» готовит сюрприз для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор «Ушкуйника» Алексей Чадаев.

«Есть одно интересное изделие, которое уже сейчас законтрактовано, счет идет на тысячи и скоро пойдут десятки тысяч. Не буду раскрывать детали, это будет сюрприз для противника уже в этом году», — рассказал он.

Ранее российский дрон-разведчик Supercam S350, появившийся на Украине, прозвали кошмаром ВСУ. Официальный представитель производителя БПЛА — ГК «Беспилотные системы» отметил, что беспилотник все время демонстрирует результаты боевой работы. Отзывы на дрон оставляют и те, кто его применяют, и те, против кого его применяют.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил вывод ВСУ из Донбасса. Какое условие он поставил взамен?

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Обнаружившей сифилис у мужа беременной женщине дали совет

    Девушка застала в своей комнате занимающегося сексом по телефону незнакомца

    Украинские военкомы отомстили пенсионеру за его возраст

    Парень попытался впечатлить отца своей девушки и опозорился перед ним

    Родственник выкрал у семьи полуторагодовалую дочь и надругался над ней

    Президент Финляндии высказался о своем влиянии на Трампа в вопросе России

    Российский производитель дронов анонсировал «сюрприз» для ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok