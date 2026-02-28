Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:13, 28 февраля 2026Мир

В результате ударов по Ирану погибли несколько командиров КСИР

Reuters: В результате ударов по Ирану погибли несколько командиров КСИР
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В результате американо-израильских ударов по Ирану погибли несколько высокопоставленных чиновников Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранский источник, близкий к правящим кругам.

«В результате американо-израильских ударов были убиты несколько высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции и политических деятелей», — сказано в сообщении.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. The New York Times со ссылкой на источники сообщил о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

Позднее стало известно об ответной атаке Ирана на Израиль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано видео иранского удара по американской базе

    Раскрыт статус командования Ирана после ударов США и Израиля

    Несколько взрывов прозвучало в Абу-Даби

    Иран заявил о возможности крупной войны на Ближнем Востоке

    Появились сообщения об ударе Ирана по Саудовской Аравии

    Раскрыта позиция Конгресса США по операции Трампа против Ирана

    Журова призвала экс-президента МОК Баха не лезть не в свое дело

    Посольство России в Катаре выпустило рекомендации для россиян

    Стало известно о погибших школьницах в результате ударов Израиля по Ирану

    Угрозу для туристов от удара Ирана по авиабазе в ОАЭ оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok