В России рассказали о курсе доллара в марте

Депутат Панеш: Курс доллара в марте может сместиться к стоимости 80-83 рубля

Ожидания аналитиков по курсу доллара могут не оправдаться, и тогда стоимость валюты может вырасти до диапазона 80-83 рублей, считает заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Мнением о курсе доллара в марте он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что рубль в феврале поддерживали вполне конкретные вещи: Минфин продает валюту и золото по бюджетному правилу, с учетом корректировок ЦБ это выходит 16,5 миллиарда рублей в день до 5 марта. Ключевая ставка после снижения 13 февраля составляет 15,5 процента, деньги в рублях по-прежнему дорогие, и это поддерживает спрос на рублевые инструменты, добавил он.

Следующее заседание с прогнозами и пресс-конференцией пройдет 17-18 марта, и именно вокруг него рынок будет пересматривать ожидания. Судебные разбирательства вокруг тарифов [президента США Дональда] Трампа тоже добавляют движения. Каплан Панеш депутат Госдумы

«По санкциям многие надеются на смягчение, но по фактам пока так. ЕС обсуждает не снятие ограничений, а новый пакет, хотя согласование буксует. США выдают точечные лицензии по конкретным активам, но это не системная отмена. Переговорный трек есть, но до юридически оформленных решений дело пока не дошло. Для курса рубля важны не заявления, а конкретные решения по платежной инфраструктуре и финансовым операциям», — объяснил парламентарий.

Прогнозируя курс доллара на март, депутат заявил, что ожидается базовый коридор 75-80 рублей за доллар. Вместе с тем, если внешний фон улучшится и продажи валюты по бюджетному правилу сохранятся на текущем уровне, возможны 73-76. Если усилятся внешние риски или резко вырастет спрос на валюту со стороны импорта, диапазон может сместиться к 80-83, также предположил парламентарий. Он подчеркнул, что пока государство активно продает валюту, а ставка держится на 15,5 процента, сильных отклонений от середины коридора ожидать сложно.

Ранее эксперты Сбербанка сообщили, что курс доллара к концу текущего года вырастет до 85-90 рублей. В то же время глава банка Герман Греф уточнил, что его личные ожидания соответствуют уровням 90-95 рублей за доллар. «Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль», — сказал он.