Мир
22:02, 28 февраля 2026

В США заявили о нежелании убивать верховного лидера Ирана

Марина Совина
Фото: Akhtar Soomro / Reuters

В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США объяснили, что не убили верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, поскольку в случае гибели на его пост придет сторонник жесткого режима из Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом пишет Reuters.

«Центральное разведывательное управление США в преддверии ударов по Ирану пришло к выводу, что даже в случае гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи его, вероятно, сменят сторонники жесткой линии из Корпуса стражей исламской революции», — говорится в статье.

Аналитические материалы были подготовлены в течение последних двух недель. В них разбирались вероятные варианты развития событий в Иран после возможного военного вмешательства США, а также оценивались шансы на внутренние политические изменения.

Источники уточнили, что разведслужбы не пришли к окончательным выводам ни по одному из рассматриваемого вариантов. При этом агентство указывает, что обсуждение этих сценариев шло на фоне споров внутри администрации США о последствиях возможных ударов.

Газета The New York Times (NYT) опубликовала спутниковые снимки разрушений в охраняемой резиденции Хаменеи.

