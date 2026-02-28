Реклама

В Турции объяснили смысл тактики Ирана при нанесении ответных ударов

Турецкий иранист Шахин: Тегеран хочет увеличить издержки для США и их союзников
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Иран не обладает достаточным запасом военных ресурсов для продолжительного открытого противостояния с США и Израилем, поэтому, нанося ответные удары, преследует цель увеличить издержки конфликта для своих оппонентов и их союзников. Смысл тактики Тегерана объяснил турецкий эксперт по Ближнему Востоку, иранист Огуз Мухаммед Шахин, сообщает в субботу, 28 февраля, РИА Новости.

«Тегеран стремится уравновесить военную слабость регионализацией конфликта», — отметил он.

Шахин считает, что исламская республика делает ставку на расширение территории конфликта, в том числе посредством экономического и политического нажима в области Персидского залива.

В свою очередь, США и Израиль стремятся оказывать давление на политический центр принятия решений в Иране без тотального разрушения базовой инфраструктуры, поскольку стараются избежать долгосрочной дестабилизации, которая может выйти из-под контроля. Такой подход позволяет сохранять пространство для последующих маневров, отметил эксперт.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану, атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану. В ответ Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы сразу в нескольких странах Ближнего Востока.

