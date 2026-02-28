Реклама

05:39, 28 февраля 2026

Верховная Рада Украины потеряла способность принимать законы

Александра Синицына
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Верховная Рада Украины потеряла свою эффективность как государственный орган, способный утверждать и принимать законы. Все дело в усиливающихся внутренних разногласиях среди парламентариев действующего созыва, о проблеме сообщил председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев в интервью YouTube-каналу «Новини.LIVE».

Из-за споров способность органа принимать важные решения снижается, утверждает нардеп. «От Верховной Рады нужно решение государственников, а не политиков. Не нужны наши выступления, дискуссии о чем-либо, пиар, труд на собственные рейтинги. Людям нужны законы, в частности, чтобы спасти финансовое состояние страны», — подчеркнул он.

Гетманцев добавил, что, по последним наблюдениям, каждое заседание парламента заканчивается провалом законодательной инициативы. В число таких неудач вошли и вопросы международного сотрудничества — Рада не поддержала решение о получении средств от европейских партнеров на ремонт дорог.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась обозначить дату вступления Украины в Европейский союз в ответ на соответствующее требование украинского президента Владимира Зеленского. «С нашей стороны назвать дату пока невозможно», — сказала она.

