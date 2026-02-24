Фон дер Ляйен отказала Зеленскому

Фон дер Ляйен отказалась обозначать дату вступления Украины в ЕС

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен отказалась обозначать дату вступления Украины в Европейский союз (ЕС) в ответ на соответствующее требование украинского президента Владимира Зеленского. Ее слова передает издание «Страна.UA».

«С нашей стороны назвать дату пока невозможно», — подчеркнула глава ЕК.

Фон дер Ляйен при этом отметила, что она осознает важность обозначения конкретной даты для украинского лидера. Она также заверила Зеленского, что ЕС предоставит поддержку, с помощью которой Украина могла бы достичь заявленной цели.

Ранее Зеленский призвал Евросоюз прекратить затягивать и установить конкретную дату вступления Украины в объединение. Он добавил, что это событие должно состояться в 2027 году.