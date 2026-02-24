Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:47, 24 февраля 2026Мир

Фон дер Ляйен отказала Зеленскому

Фон дер Ляйен отказалась обозначать дату вступления Украины в ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен отказалась обозначать дату вступления Украины в Европейский союз (ЕС) в ответ на соответствующее требование украинского президента Владимира Зеленского. Ее слова передает издание «Страна.UA».

«С нашей стороны назвать дату пока невозможно», — подчеркнула глава ЕК.

Фон дер Ляйен при этом отметила, что она осознает важность обозначения конкретной даты для украинского лидера. Она также заверила Зеленского, что ЕС предоставит поддержку, с помощью которой Украина могла бы достичь заявленной цели.

Ранее Зеленский призвал Евросоюз прекратить затягивать и установить конкретную дату вступления Украины в объединение. Он добавил, что это событие должно состояться в 2027 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия столкнулась с массовым террором, заявил Путин. Президент высказался о последних атаках и напомнил о самом страшном сценарии

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Буданов высказался об ударе по Валдаю

    Фон дер Ляйен отказала Зеленскому

    На Украине отреагировали на вскрывшиеся планы Запада вооружить Киев ядерной бомбой

    На Украине Чичерину приговорили к 12 годам тюрьмы

    Бывшего тренера сборной России по волейболу оштрафовали за мат

    Белла Хадид в откровенном наряде едва не упала перед камерами

    Врач раскрыл неочевидную причину плохого сна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok