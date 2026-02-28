Реклама

07:45, 28 февраля 2026

Зеленский пропустил заседание о судьбе Украины

The Hill: Зеленский пропустил заседание в США, где обсуждалась судьба Украины
Александра Синицына
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский пропустил заседание Мирного совета президента США Дональда Трампа, где осуждалась судьба республики. Встреча прошла в Соединенных Штатах, в ней приняли участие несколько мировых политиков, отмечает издание The Hill.

«В то время как такие лидеры, как Виктор Орбан из Венгрии и Хавьер Милей из Аргентины, собрались, чтобы поднять тост за новую эру "коммерческой дипломатии", человек, чья судьба страны была главной темой обсуждения, находился в другом месте», — говорится в статье.

Авторы материала предположили, что глава Украины таким образом пытался продемонстрировать, что выживание государства нельзя продать или купить по аналогии с проблемным активом при слиянии компаний в сфере недвижимости.

Инициатива Мирного совета строится вокруг идеи «коммерческой дипломатии», значит, урегулирование конфликта рассматривается через призму экономических стимулов. Участники встречи обсудили схемы потенциального участия западного бизнеса в проектах реконструкции и роль отдельных стран в будущих гарантиях безопасности Киева. Впрочем, отмечает издание, отсутсвие украинской делегации на совете ставит под вопрос реалистичность таких планов.

Ранее Financial Times (FT) писал, что Зеленский не захотел принимать приглашение в «Совет мира» Трампа из-за президента РФ Владимира Путина, которому также было выслано аналогичное предложение.

