Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:14, 20 января 2026Бывший СССР

Стало известно об отношении Зеленского к приглашению Трампа в «Совет мира» по Газе

FT: Зеленский не хочет принимать приглашение Трампа в «Совет мира» из-за Путина
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет принимать приглашение главы Белого дома Дональда Трампа в «Совет мира» из-за аналогичного приглашения президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

По информации собеседника, Зеленский не желает принимать участие в работе организации, которая в будущем может работать не только над урегулированием конфликта в Газе, но и на Украине. Зеленский, как пишет газета, испытал «некоторую нерешительность», получив соответствующее приглашение от Трампа. Главной причиной такой реакции является приглашения как Путину, так и президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Официально в Киеве пока никак не отреагировали на получение приглашения от американского лидера.

Ранее лидеры четырех постсоветских стран — Белоруссии, Казахстана, Армении и Узбекистана — Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Никол Пашинян и Шавкат Мирзиеев официально согласились войти в состав организации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они вышли и начали драться». Появились новые подробности резонансного убийства 18-летнего Ильи в Подмосковье

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Мощное землетрясение произошло в Тихом океане

    Брату не вернувшегося с СВО бойца пришлось бороться с ритуальной конторой за его тело

    В Кремле высказались о росте цен

    Мировую элиту призвали подготовиться к новым оскорблениям Трампа

    Поставки китайских грузовиков в Россию рухнули

    Простые изменения привычек связали с увеличением продолжительности жизни

    Стало известно об отношении Зеленского к приглашению Трампа в «Совет мира» по Газе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok