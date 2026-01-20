Стало известно об отношении Зеленского к приглашению Трампа в «Совет мира» по Газе

FT: Зеленский не хочет принимать приглашение Трампа в «Совет мира» из-за Путина

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет принимать приглашение главы Белого дома Дональда Трампа в «Совет мира» из-за аналогичного приглашения президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

По информации собеседника, Зеленский не желает принимать участие в работе организации, которая в будущем может работать не только над урегулированием конфликта в Газе, но и на Украине. Зеленский, как пишет газета, испытал «некоторую нерешительность», получив соответствующее приглашение от Трампа. Главной причиной такой реакции является приглашения как Путину, так и президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Официально в Киеве пока никак не отреагировали на получение приглашения от американского лидера.

Ранее лидеры четырех постсоветских стран — Белоруссии, Казахстана, Армении и Узбекистана — Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Никол Пашинян и Шавкат Мирзиеев официально согласились войти в состав организации.