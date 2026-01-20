Еще один постсоветский лидер согласился с предложением Трампа

Президент Узбекистана Мирзиеев принял приглашение Трампа в «Совет мира» по Газе

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял приглашение главы Белого дома Дональда Трампа в «Совет мира» по постконфликтному урегулированию в Газе. Об этом сообщает пресс-служба постсоветского лидера в Telegram.

«Глава нашего государства направил американскому коллеге ответное письмо, в котором выразил готовность Узбекистана присоединиться к "Совету мира" в качестве государства-учредителя», — говорится в пресс-релизе. Мирзиеев отдельно отметил в ответе Трампу, что «Совет мира» рассматривается Ташкентом как «важный шаг в решении многолетних конфликтов на Ближнем Востоке».

Накануне издание Bloomberg опубликовало список из 50 приглашенных Трампом стран и объединений в «Совет мира», где числилась Украина, а также Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. В Киеве пока никак не отреагировали на получение приглашения.

Лидеры трех постсоветских стран — Белоруссии, Казахстана и Армении — Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян официально согласились войти в состав организации.

Накануне американская газета The Financial Times со ссылкой на анонимный осведомленный источник писала, что администрация президента США может рассматривать «Совет мира» под председательством Дональда Трампа в качестве замены Организации Объединенных Наций (ООН). Сообщается, что Белый дом в будущем может расширить мандат объединения, включив в сферу его деятельности не только Газу, но и другие горячие точки, в том числе Украину и Венесуэлу.