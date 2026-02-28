1 марта в России и в мире связан и с важными, и с милыми праздниками. 1 марта принято делать комплименты незнакомым людям, гладить домашних котов и подкармливать уличных, а также, самое главное, протягивать руку помощи больным, страдающим ВИЧ и СПИД. «Лента.ру» рассказывает, какие еще события связаны с этим днем и кто из звезд отмечает день рождения.

Праздники в России

День кошек

В первый день весны в России отмечают День кошек. Точная история этого праздника неизвестна, но считается, что его впервые отметили в Московском музее кошки ровно 20 лет назад — в 2004 году.

1 марта День кошек отмечают только в России — всемирный праздник этих животных приходится на 8 августа. Однако у некоторых стран тоже есть свои торжества, посвященные этим домашним питомцам. Например, в США День кошек отмечают 29 октября, а в Японии — 22 февраля.

День джигита

Фото: Станислав Корытников / РИА Новости

Несмотря на то что День джигита не имеет официального статуса, в Чечне и Ингушетии его отмечают 1 марта очень масштабно.

С древних времен слово «джигит» ассоциировалось со смелостью, умелым владением оружием и искусной верховой ездой. А в переводе с тюркского языка оно переводится как «молодой парень».

Какие еще праздники отмечают в России 1 марта

День хостинг-провайдера

День экспертно-криминалистической службы МВД

День Кикиморы — потворницы Марены и Макоши

День Забайкальского края

Праздники в мире

День борьбы с дискриминацией

1 марта во всем мире отмечают День борьбы с дискриминацией или день «Ноль дискриминации». В 2014 году ООН по предложению Объединенной программы по ВИЧ и СПИД учредил этот праздник, чтобы напомнить людям о вреде нездорового отношения к страдающим от этих заболеваний.

Дискриминация ВИЧ- и СПИД-инфицированных лишает их должной медицинской помощи и шанса на полноценную жизнь. Лозунг этого дня — «Протяни руку помощи».

Фото: StunningArt / Shutterstock / Fotodom

Всемирный день комплимента

Всемирный день комплимента имеет загадочное происхождение — никто точно не помнит, откуда и когда он взялся. Однако считается, что его впервые начали праздновать 1 марта 2001 года в Голландии.

Главная идея праздника заключается в том, что первый день весны можно сделать чуть солнечнее для любого человека, если сказать ему несколько приятных слов.

Какие еще праздники отмечают в мире 1 марта

Всемирный день гражданской обороны

Национальный день цветных женщин в США

День благодарности в Казахстане

Фестиваль сбора грейпфрутов на Кубе

Какой церковный праздник 1 марта

Неделя первая Великого поста. Торжество православия

В первое воскресенье Великого поста Церковь отмечает Торжество православия — день памяти о восстановлении почитания икон в 843 году после длительного периода иконоборчества.

Какие еще церковные праздники отмечают 1 марта

Собор святых Новосибирской митрополии

День памяти мучеников Памфила, пресвитера, Валента (Уалента), диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии

Приметы на 1 марта

Если в первый день весны пришел снегопад — ждать богатого урожая.

Налетел теплый ветер — лето будет дождливым.

Если 1 марта тепло и солнечно, то и весна будет скорой и жаркой.

Кто родился 1 марта

Сандро Боттичелли (1445 — 1510)

Автопортрет, Botticelli Фото: Adam Elsheimer / Wikimedia

Итальянский живописец Сандро Боттичелли родился в 1445 году во Флоренции. Историки до сих пор спорят, когда классик, подаривший миру «Рождение Венеры», Портрет Данте и «Венеру и Марс», появился на свет, но многие считают, что это произошло 1 марта.

Кстати, Боттичелли — это прозвище, которое ему досталось по наследству от полного старшего брата. С итальянского «боттичелли» переводится как «бочонок». Настоящая фамилия художника — ди Мариано ди Ванни Филипепи.

Дженсен Эклс (48 лет)

Старший из «братьев Винчестеров» — героев сериала «Сверхъестественное» — актер Дженсен Эклс родился 1 марта 1978 года. Он стал звездой еще в детстве, после того как снялся в рекламе.

Сейчас в его актерском портфолио больше 20 сериалов и фильмов, а также озвучка героев пяти видеоигр, в том числе Atomic Heart.

Кто еще родился 1 марта