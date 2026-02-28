1 марта в России и в мире связан и с важными, и с милыми праздниками. 1 марта принято делать комплименты незнакомым людям, гладить домашних котов и подкармливать уличных, а также, самое главное, протягивать руку помощи больным, страдающим ВИЧ и СПИД. «Лента.ру» рассказывает, какие еще события связаны с этим днем и кто из звезд отмечает день рождения.
Праздники в России
День кошек
В первый день весны в России отмечают День кошек. Точная история этого праздника неизвестна, но считается, что его впервые отметили в Московском музее кошки ровно 20 лет назад — в 2004 году.
1 марта День кошек отмечают только в России — всемирный праздник этих животных приходится на 8 августа. Однако у некоторых стран тоже есть свои торжества, посвященные этим домашним питомцам. Например, в США День кошек отмечают 29 октября, а в Японии — 22 февраля.
День джигита
Несмотря на то что День джигита не имеет официального статуса, в Чечне и Ингушетии его отмечают 1 марта очень масштабно.
С древних времен слово «джигит» ассоциировалось со смелостью, умелым владением оружием и искусной верховой ездой. А в переводе с тюркского языка оно переводится как «молодой парень».
Какие еще праздники отмечают в России 1 марта
- День хостинг-провайдера
- День экспертно-криминалистической службы МВД
- День Кикиморы — потворницы Марены и Макоши
- День Забайкальского края
Праздники в мире
День борьбы с дискриминацией
1 марта во всем мире отмечают День борьбы с дискриминацией или день «Ноль дискриминации». В 2014 году ООН по предложению Объединенной программы по ВИЧ и СПИД учредил этот праздник, чтобы напомнить людям о вреде нездорового отношения к страдающим от этих заболеваний.
Дискриминация ВИЧ- и СПИД-инфицированных лишает их должной медицинской помощи и шанса на полноценную жизнь. Лозунг этого дня — «Протяни руку помощи».
Всемирный день комплимента
Всемирный день комплимента имеет загадочное происхождение — никто точно не помнит, откуда и когда он взялся. Однако считается, что его впервые начали праздновать 1 марта 2001 года в Голландии.
Главная идея праздника заключается в том, что первый день весны можно сделать чуть солнечнее для любого человека, если сказать ему несколько приятных слов.
Какие еще праздники отмечают в мире 1 марта
- Всемирный день гражданской обороны
- Национальный день цветных женщин в США
- День благодарности в Казахстане
- Фестиваль сбора грейпфрутов на Кубе
Какой церковный праздник 1 марта
Неделя первая Великого поста. Торжество православия
В первое воскресенье Великого поста Церковь отмечает Торжество православия — день памяти о восстановлении почитания икон в 843 году после длительного периода иконоборчества.
Какие еще церковные праздники отмечают 1 марта
- Собор святых Новосибирской митрополии
- День памяти мучеников Памфила, пресвитера, Валента (Уалента), диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии
Приметы на 1 марта
- Если в первый день весны пришел снегопад — ждать богатого урожая.
- Налетел теплый ветер — лето будет дождливым.
- Если 1 марта тепло и солнечно, то и весна будет скорой и жаркой.
Кто родился 1 марта
Сандро Боттичелли (1445 — 1510)
Итальянский живописец Сандро Боттичелли родился в 1445 году во Флоренции. Историки до сих пор спорят, когда классик, подаривший миру «Рождение Венеры», Портрет Данте и «Венеру и Марс», появился на свет, но многие считают, что это произошло 1 марта.
Кстати, Боттичелли — это прозвище, которое ему досталось по наследству от полного старшего брата. С итальянского «боттичелли» переводится как «бочонок». Настоящая фамилия художника — ди Мариано ди Ванни Филипепи.
Дженсен Эклс (48 лет)
Старший из «братьев Винчестеров» — героев сериала «Сверхъестественное» — актер Дженсен Эклс родился 1 марта 1978 года. Он стал звездой еще в детстве, после того как снялся в рекламе.
Сейчас в его актерском портфолио больше 20 сериалов и фильмов, а также озвучка героев пяти видеоигр, в том числе Atomic Heart.
Кто еще родился 1 марта
- Зак Снайдер (60 лет) — американский режиссер
- Агата Муцениеце (37 лет) — латвийская актриса
- Мирослава Карпович (40 лет) — российская актриса
- Настасья Самбурская (39 лет) — российская актриса
- Джастин Бибер (32 года) — американский певец
- Брэд Фэлчак (55 лет) — американский продюсер и сценарист