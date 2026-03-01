Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:40, 1 марта 2026Бывший СССР

Бойцы ВСУ пожаловались на воровство личных денег и телефонов

РИА Новости: Бойцы 158-й бригады ВСУ жалуются на воровство денег и телефонов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Бойцы 158-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на регулярное воровство личных денег и мобильных телефонов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его словам, мародеры и преступники в составе бригады воруют у сослуживцев денежные средства и телефоны. Кроме того, если боец ВСУ пропадает, то его банковские карты сразу же присваиваются, с них снимаются все выплаты, добавил собеседник агентства.

Ранее украинский пленный Руслан Мелещенко охарактеризовал проблемы ВСУ тремя словами. По его наблюдениям, в украинской армии происходят «воровство, бардак и брехня». Он также заявил, что украинские военные не проходят должной подготовки, испытывают проблемы с комплектованием и ощущают упадок морального духа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации всего высшего руководства Ирана

    Тренер магнитогорского «Металлурга» сравнил канадца из «Динамо» с курицей

    Бойцы ВСУ пожаловались на воровство личных денег и телефонов

    Вассерман предсказал последствие убийства Хаменеи для США

    США предупредили о «разочаровании» из-за Ирана

    Макрон отреагировал на атаку по военной базе Франции в ОАЭ

    В России раскрыли детали ликвидации Хаменеи

    В США сообщили о спешке в операции против Ирана по одной причине

    В техасском баре мигрант с символикой Ирана расстрелял людей

    Франция экстренно направила авианосец в сторону Ближнего Востока

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok