16:39, 1 марта 2026

Бывшая жена Моргенштерна повторила откровенный образ Лары Крофт

Экс-жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина повторила откровенный образ Лары Крофт
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @influesii

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина снялась в откровенном виде. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя экс-возлюбленная музыканта повторила образ героини Лары Крофт, сыгранной американской актрисой Анджелиной Джоли. Она предстала на размещенных кадрах в облегающем черном комбинезоне с мини-шортами, тонкими бретелями и вырезом под грудью.

Фото: @influesii

Также девушка надела на талию патронташ и уложила волосы во французскую косу.

В феврале Зинатуллина подарила себе на День святого Валентина часы за полмиллиона рублей.

