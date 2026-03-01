Дикий кабан промчался по городу и ранил четырех человек на улице и в торговом центре

В Гонконге кабан ворвался на станцию метро и в торговый центр

В Гонконге дикий кабан ворвался на станцию метро и в торговый центр. Об этом сообщает издание The Standard.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 27 февраля. Зверь промчался по людной улице и сбил с ног по меньшей мере четырех человек. Их доставили в больницу. Один из пострадавших, который столкнулся с кабаном на станции метро, получил травмы.

Сотрудники полиции с щитами оцепили территорию у выхода из парковки жилого комплекса и попытались блокировать животное. Однако кабан прорвался через оцепление, едва не задев нескольких журналистов и зевак.

Примерно через час кабан пересек дорогу и скрылся в кустах. На его поиски отправили сотрудников полиции и ветеринара с ружьем для стрельбы транквилизатором.

Ранее сообщалось, что в японском городе Нагасаки кабан вышел из моря и немедленно напал на рыболова. Мужчине удалось с ним справиться и утопить в воде.