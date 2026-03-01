Глава МИД Лавров заявил, что инстинкты Запада истерлись и стали эпштейновскими

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инстинкты Запада истерлись и стали «эпштейновскими». Своим мнением он поделился в интервью программе «Москва.Кремль.Путин», его опубликовали «Вести».

Российский министр отметил, что западные соседи пытаются негативно повлиять на украинский кризис. «У них инстинкты в основном эпштейновские, как я понимаю, в этом обществе», — пояснил Лавров.

Он подчеркнул, что страны Запада игнорируют проблемы своих граждан. Как утверждает глава МИД РФ, у западных партнеров отказали все инстинкты самосохранения.

До этого Лавров подчеркнул, что Россия не устанавливает сроки по урегулированию конфликта на Украине.

